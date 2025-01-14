CHP, Bakan Tekin'e Ortak Sınav Skandalını Sordu: 'Sorumlular Görevden Alınacak mı?'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle İstanbul'da liselere yönelik ortak yazılı sınavda soruların sızdırılmasına ilişkin soru önergesi verdi. Özçağdaş, Bakan Tekin'e ortak sınav sorularını sızdıranlar hakkında başlatılan soruşturmanın gidişatını ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü başta olmak üzere tüm sorumluların görevden alınıp alınmayacağını sordu.
Fulya Açıkel
İstanbul’daki liselerde geçen hafta sonu yapılan ortak sınavın sorularının sızdırıldığı ortaya çıktı. Söz konusu haberlerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 okulda sınavın yeniden yapılmasına karar verdi.
CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na konuya ilişkin soru önergesi verdi.
Özçağdaş’ın TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde sorduğu sorular şöyle:
- Ortak sınav sorularını sızdıran kişiler hakkında başlatılan soruşturmada hangi bilgi ve bulgulara ulaşılmıştır?
- Sosyal medyada soruları paylaşan kişiler tespit edilmiş midir?
- Öğrencilerimizin geleceği açısından sınav güvenliği en önemli meselelerden birisidir. Son 22 yılda yapılan sınavların birçoğunda soruların sızdırılması, çalınması gibi olaylar yaşanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav güvenliği hususunda hangi tedbirler alınmıştır?
- Ortak sınav sorularına sahip çıkamayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü görevden alınacak mıdır?
Kaynak: Haber Merkezi
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