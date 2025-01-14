Skandalda Dikkat Çeken İki Saat: Ortak Sınav Soruları Nasıl Sızdırıldı?

İstanbul’daki liselerde geçen hafta sonu yapılan ortak sınavın sorularının sızdırıldığı ortaya çıktı. Söz konusu haberlerin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 okulda sınavın yeniden yapılmasına karar verdi.

Ortak sınav sorularının ve cevap anahtarlarının sınavdan iki saat önce dijital iletişim kanalları üzerinden okullara iletildiği bilinirken, ne olduysa bu iki saatin içinde olduğu bildirildi. Sınavların iptal edildiği okullar açıklanmazken, soruların nasıl sızdırıldığı ise merak edilen bir diğer konu oldu.

ORTAK SINAVLARDA GÜVENLİK ZAFİYETİ

Hürriyet’te yer alan habere göre, sınav sorularının çalınmış olma nedeninin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) okulların YKS’de öne çıkabilmesi için önem taşıması olduğu iddia edildi. Okulların öğrencilere fazladan not vererek yüksek OBP almasını ve YKS’de avantaj sağlamasının hedeflendiği bildirilirken, bazı eğitimcilerin okul yönetimlerinin gözünde başarısız görünmemek için merkez sınavda başarılı olması bu tip bir işe imza atmış olabilecekleri kaydediyor.

Söz konusu olay, ortak sınavlarda güvenlik zafiyetini ortaya koydu.

Kaynak: Hürriyet