CHP 81 İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e Destek

CHP’nin 81 il başkanı yayımladıkları ortak açıklamada Olağanüstü Kurultay’da Özgür Özel’i destekleyeceklerini açıkladı. Hiçbir antidemokratik girişimin, halkın refahı için çalışan kadroları durduramayacağı vurgulanan açıklamada, "81 İl Başkanının ortak iradesi ve kararlılığı ile 6 Nisan 2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Kurultayımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.

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CHP 81 İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e Destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar ve tutuklama kararlarının ardından İstanbul’da toplanan CHP İl Başkanları, ortak açıklama yaptı.

"CHP 81 İl Başkanı" imzasıyla yapılan açıklamada, CHP'nin, 47 yıl aradan sonra 31 Mart 2024 seçimlerinden birinci parti olarak büyük başarıyla çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Partimizin elde ettiği bu başarı, milletimizin Partimize, belediyelerimize duyduğu güven Saray rejimini rahatsız etmiş ve partimize sistematik saldırılar başlamıştır. Belediye Başkanlarımızın içi boş, hukuki dayanaktan yoksun iddialarla tutuklanmaları ve görevlerinden uzaklaştırılması partimizin delegelerinin iradeleriyle neticelenen Kurultayımıza yönelik açılan soruşturmalar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Belediye Başkanlarımız ve yol arkadaşlarımızın gözaltına alınması ve tutuklanmaları izlemi, iktidarın bu saldırıları halkımızın haklı ve meşru direnişi ile karşılaşmıştır.”

CHP 81 İl Başkanı'ndan Özgür Özel'e Destek - Resim : 1

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

Açıklamada, 23 Mart 2025’te yapılan cumhurbaşkanı aday belirleme ön seçiminin, halkın desteğiyle büyük bir halk hareketine dönüştüğü, Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, partimiz bu süreçte etkili bir kriz yönetimi sergilemiş, halkın iradesine sahip çıkan kararlı ve dik duruşuyla demokratik değerleri koruma mücadelesini sürdürmüştür. CHP’li belediyeler, halkın desteğiyle görevlerine devam edecek ve hiçbir antidemokratik girişim, halkın refahı için çalışan kadrolarımızı durduramayacaktır."

'KAYYIM ATAMA GİRİŞİMLERİ PÜSKÜRTÜLMÜŞTÜR'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik kayyım atama girişimleri Genel Başkanımızın 6 Nisan 2025 günü 'Olağanüstü Kurultay' çağrısıyla püskürtülmüştür. Bizler, örgütümüzün temsilcileri, 81 İl Başkanının ortak iradesi ve kararlılığı ile 6 Nisan 2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Kurultayımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

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