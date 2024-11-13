ÇHD Davasında Verilen Karar Onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 17 avukata verilen cezaları onadı.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; aralarında Dernek Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da olduğu 17 avukat hakkında “terör örgütü üyeliği, terör örgütü adına propaganda yapmak, kamu görevlisine görevini yaptırmamak” gibi suçlamalardan verilen 6 yıldan 10 yıla kadar çeşitli cezalar onandı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği cezalara yapılan itirazları reddeden BAM, tutuklu sanık Oya Aslan’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

'ONAMA KARARINDA GEREKÇE YAZILMADI'

Yarkadaş, "Öte yandan, BAM’ın önüne 2.5 ay önce gelen dosyaların “jet hızıyla” onanması da dikkat çekti. Dosya 51 klasör ve 22 bin sayfadan oluşuyor. 18. Ağır Ceza’da görülen duruşmalarda, “Örgütten ele geçirildi” denilerek getirilen CD’den Spiderman adlı film çıkmış, salondakiler şaşkınlık yaşamıştı. Aynı davada, Yargıtay’ın aksi yöndeki kararlarına rağmen “Word” belgeleri de delil olarak kabul edilmişti. ÇHD Davası’na dayanak olan iddialar, FETÖ sanığı polis şefi Ramazan Akyürek döneminde savcılığa intikal ettirilmişti. İddianame Savcısı Adem Özcan da FETÖ’den aranıyordu. 17 sanığın BAM kararını 15 gün içinde Yargıtay’a götürme hakkı bulunuyor. Bu arada BAM’ın 'onama' kararında gerekçe yazılmaması da dikkatlerden kaçmadı" ifadelerini kullandı.