Cezaevinden İzinli Çıkıp Yine Suç İşlediler! Tüfekle 4 Kişiyi Vurdular

Kahramanmaraş'ta cezaevinden izinli olarak çıkan 2 hükümlü, yolda rastgele ateş açtı. Olayda 4 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.

Cezaevinden İzinli Çıkıp Yine Suç İşlediler! Tüfekle 4 Kişiyi Vurdular

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Evliya Efendi Caddesi'nde dün gece saatlerinde cezaevinden izinli çıkan B.A. (23) ve S.T. (25) gece saat 01.30 sularında ellerinde bulunan tüfeklerle havaya rastgele ateş açtı. Şahısların elinde bulunduğu tüfekten çıkan saçmalar, vardiyadan dönen N.T. (32), H.Ç. (32), ve o sırda marketten alışveriş yapan Y.E.Ç (15) ve H.E.'ye (12) isabet etti.

Tüfek seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan N.T., H.Ç., Y.E.Ç, ve H.E., ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren B.A. ve S.T. kayıplara karışırken, polis ekipleri hükümlülerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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