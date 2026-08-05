Cezaevinden Çıktı, Can Aldı: Hemşireyi Bıçaklayan Sabıkalı Saldırgan Bu Kez Nilda’yı Katletti!

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Kadın cinayetlerinin son adresi İstanbul oldu... Olay, dün saat 01.00 sıralarında İstanbul Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Bu sırada eski erkek arkadaşı N.I Şahin'in önünü kesti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Ailenin, cinayetten bir ay önce şahıs hakkında karakola şikayette bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

'İYİLİKLE EKMEĞİMİZİ PAYLAŞTIK'

Kızını genç yaşta toprağa veren baba Turan Şahin, adliye ve emniyet birimlerine isyan etti. Katil zanlısının 3 yıldır hayatlarında olduğunu belirten acılı baba, "Cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Tehditler, şantajlar... Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 26 yaşındaki kızımı aldı götürdü" ifadelerini kullandı.

Babasının aktardığına göre katil zanlısı N.I., uzaklaştırma kararına rağmen Şahin'i takibe devam etti ve savcılığa giderek "Ben bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor" şeklinde yalan beyanlarla adli sistemi yanılttı.

HEMŞİREYİ BIÇAKLAMIŞ

Cinayetin ardından başlatılan incelemelerde, firari katil zanlısı N.I.'nın kabarık suç kaydı dikkat çekti. Şüphelinin, 2021 yılında İstanbul Beşiktaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı mahkemece 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Bu ağır cezaya rağmen cezaevinden 'şartlı tahliye' kılıfıyla erkenden salıverilen zanlının, sokaklarda serbestçe dolaşarak yeni bir cinayete zemin hazırlaması kamuoyunda büyük tepki topladı. Emniyet güçleri, sahadaki istihbarat ve kamera incelemeleriyle firari katilin izini sürüyor.

Kaynak: DHA