'Çerçeve Yasa' Teklifi 360'a Yakın İmzayla Meclis'e Sunuldu

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Türk siyasetinde aylardır yürütülen çok partili müzakerelerin ardından tarihi adım resmen atıldı. Kamuoyunda 'Terörsüz Türkiye' düzenlemesi olarak bilinen 12 maddelik "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", mecliste nadir görülen dev bir konsensüsle, 360’a yakın milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

İlk imzacıların TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğu pakete, AK Parti ve MHP’nin yanı sıra DEM Parti de tam kadro imza verdi. Düzenlemenin cuma günü Adalet Komisyonu’na, pazar günü ise Genel Kurul’a gelerek hızlandırılmış takvimle yasalaştırılması planlanıyor.

18 TOPLANTILIK DEV ARKA PLAN

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ile Erkan Akçay’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasanın mutabakat zeminini anlattı.

Temeli 5 Ağustos 2025'te atılan ve 18 toplantı gerçekleştiren Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 137 kişiyi dinlediğini belirten Güler, İçişleri, Milli Savunma, Dışişleri, Adalet Bakanlıkları ve MİT Başkanlığı’nın bilgilendirmeleriyle ortak raporun 18 Şubat 2026'da yayımlandığını anımsattı. Güler, bu rapor doğrultusunda Meclis'teki tüm gruplarla yürütülen istişarelerin ardından tarihi teklifin olgunlaştığını vurguladı.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ ŞARTI

Kanun teklifinin omurgasını oluşturan en kritik madde, sürecin yürürlüğe girmesini mutlak bir silahsızlanma şartına bağlıyor. Güler, "Süreçte en kritik eşik; PKK/KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasıdır" dedi.

Bu ilanın ardından, yurt içindekiler ve yurt dışından büyükelçilikler vasıtasıyla başvuracaklar için 6 aylık yazılı başvuru süresi başlayacak. Silahların teslimi ve mühimmatın imhası ise MSB ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak yönetmeliğiyle düzenlenecek.

ÖCALAN FORMÜLÜ

Kamuoyundaki tartışmalara yasa metnindeki net hukuki bariyerlerle yanıt veren Güler, "Farklı yorumlamak isteyenlere özellikle ifade ediyorum: kasten adam öldürme suçları kesin olarak kapsam dışıdır" vurgusunu yaptı.

Taslağa göre; örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçları ile 01.06.2005 tarihinden önce işlenen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kanunun tamamen dışında tutuluyor. Bu maddeyle, İmralı’da hükümlü bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yasadan yararlanmasının tamamen önüne geçilmesi hedeflendi.

ETKİN PİŞMANLIK ESAS ALINDI

Düzenlemenin hazırlanmasında Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinin esas alındığını ve mevcut sistemle uyumlu bir model oluşturulduğunu belirten Güler, kademeli bir erteleme mekanizması açıkladı:

15 yıla kadar hapis cezalarında: İnfaz ve soruşturmalar 5 yıl süreyle ertelenecek.

15 yılın üzerindeki hapis cezalarında, müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetlerde: Erteleme süresi 10 yıl olarak uygulanacak.

Teklifin 4'üncü maddesi uyarınca soruşturma, kovuşturma, istinaf ve temyiz aşamasındaki dosyalarda tutuklama ve adli kontrol tedbirleri ilgili hakimliklerce yeniden değerlendirilecek; üst mahkemedeki dosyalar hakkında bozma kararı verilerek yerel mahkemelere gönderilecek.

Belirlenen süreler temiz geçirildiğinde davalar düşecek ve cezalar infaz edilmiş sayılacak. Ancak erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde hem infaz ertelemesi kaldırılacak hem de yeni suçtan yargılama devam edecek.

HAK YOKSUNLUĞU BOYUTU VE ASILSIZ İHBAR BARİYERİ

Kamuoyunda tartışılan hak yoksunluklarına (siyasi yasak vb.) da açıklık getiren Güler, infazı 5 yıl ertelenenler için 2 yıl, 10 yıl ertelenenler için ise 3 yıl süreyle hak yoksunluğunun devam edeceğini söyledi. Bu sürenin sonunda haklar otomatik olarak geri verilmeyecek; kurulun değerlendirmesi doğrultusunda infaz hakimliğine başvurulması gerekecek.

Ayrıca Anayasa'nın 38'inci maddesi uyarınca kesinleşmiş mahkumiyeti olmayan (soruşturma aşamasındaki) kişiler için hak yoksunluğu uygulanmayacak. Kanun çıktıktan sonra eski dönemlere ait yeni ihbar veya delil ortaya çıkması durumunda ise başsavcılıklar doğrudan soruşturma açamayacak; asılsız ihbarların önüne geçmek adına somut delilli başvurular önce kurul tarafından değerlendirilip izin verilecek.

YÜRÜTME KURULU, MECLİS KOMİSYONU VE KAMU GÖREVLİLERİNE GÜVENCE

Sürecin koordinasyonu için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'nden oluşan üst düzey bir Kurul oluşturulacak. Meclis'te ayrıca siyasi partilerin temsil edileceği 17 üyeli bir izleme komisyonu kurulacak.

Güler, süreçte görev alan kamu görevlilerinin yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki, idari ve cezai sorumlulukla karşı karşıya kalmamalarına yönelik tam bir yasal güvence düzenlemesinin de teklifte yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi