Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Karar: Çay Bardağını Masaya Sert Koyunca Kovuldu, Davayı Kazandı

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İş hukuku dünyasında milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza atıldı.

Bir restoranda tam 10 yıldır görev yapan garson, çay servisi sırasında bardağı masaya sert vurduğu ve boşları sürükleyerek aldığı iddiasıyla işten kovuldu. İlk derece mahkemesinin işvereni haklı bulmasının ardından dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) taşındı. BAM 6. Hukuk Dairesi, taraflar arasındaki her sözlü tartışmanın doğrudan fesih sebebi sayılamayacağını vurgulayarak yerel mahkemenin kararını iptal etti ve işçinin işe iadesine karar verdi.

İŞ MAHKEMESİ 'İŞVEREN HAKLI' DEDİ

Olay, 10 yıllık kıdemi bulunan bir garsonun, iş sözleşmesinin haksız ve geçersiz gerekçelerle feshedildiğini savunarak işe iade davası açmasıyla yargıya taşındı. Davalı işveren ise işçinin iş disiplinine uymadığını ileri sürerek davanın reddedilmesini talep etti.

Dosyayı inceleyen yerel İş Mahkemesi, işveren tanıklarının ifadelerini yeterli sayarak davanın reddine, yani feshin haklı olduğuna hükmetti. Garsonun avukatı, bu karara karşı istinafa başvurdu.

'FESHİN SON ÇARE OLMASI' İLKESİ

Dava dosyasını inceleyen BAM 6. Hukuk Dairesi, alt mahkemenin kararını bozdu. Yüksek mahkeme, 10 yıllık süre zarfında işçi hakkında sadece iki şikayet dilekçesi bulunduğunu, bunlardan birinin üzerinden makul sürenin geçmesi sebebiyle feshe konu edilemeyeceğini belirtti.

İkinci olayda yer alan "çay bardağını sert vurma, boşları sürükleme ve içecekleri bilgisayar arkasına koyma" suçlamalarını değerlendiren daire, işçinin herhangi bir hakaret veya fiziki müdahalesinin ispatlanamadığını kaydetti.

'SOYUT TANIK İFADELERİYLE İŞTEN ÇIKARMA YAPILAMAZ'

Kararda, işverenin işçiye yazılı uyarı veya kınama gibi daha hafif cezalar verebilecekken doğrudan işten çıkarma yoluna gitmesinin "ölçülülük" ve "feshin son çare olması" ilkelerine tamamen aykırı olduğu aktarıldı.

İlk derece mahkemesinin, işçinin geçmişinde hiçbir tutanak veya yazılı uyarı olmamasını göz ardı ettiğini belirten BAM, salt işveren tanıklarının soyut ifadelerine dayanarak feshin geçerli sayılmasını hatalı buldu.

İstinaf başvurusunu kabul eden daire, yerel mahkemenin kararını ortadan kaldırarak feshin geçersizliğine ve garsonun işe iadesine kesin olarak hükmetti.

Kaynak: İHA