'Bizzat Ateş Açtım, Sahte Kimlikle 7 Yıl Gizlendim': Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suikast Timindeki FETÖ’cü Adliyede

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15 Temmuz hain darbe girişiminin en kritik ayaklarından biri olan Marmaris suikast girişimi dosyasında 10 yıl sonra tarihi bir adli aşamaya geçildi.

Darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente getirildi.

Burkay Karatepe, TEM Şubesi'ndeki ifade işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

'BİZZAT ATEŞ AÇTIM'

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, firari FETÖ üyesi Burkay Karatepe’nin sorgusunda işlediği tüm suçları tek tek itiraf ettiği bildirildi.

İfadesinde 1998 yılında örgüte dahil olduğunu belirten Karatepe, "Selim" kod adını kullandığını, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki gizli bilgileri mahrem imamına aktardığını ve ABD’deki görevi sırasında bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü kabul etti.

Darbe girişimi gecesi İzmir Çiğli’den kalkan helikopterle Marmaris’e gittiğini söyleyen Karatepe, "Cumhurbaşkanının konutuna yönelik gerçekleştirilen, koruma polislerinin hedef alındığı saldırıda bizzat yer alarak ateş açtım" itirafında bulundu.

SAHTE KİMLİKLE 7 YIL BOYUNCA GİZLENMIŞ

Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kaçmayı başaran eski yüzbaşının, 10 yıllık firar süresince nasıl gizlendiği de deşifre oldu. Yakalanmamak için yabancı uyruklu kişilerin kimlik bilgilerini ve internet hatlarını kullanan FETÖ'cü teröristin, "Salih Usta" sahte kimliğiyle tam 7 yıl boyunca Afyonkarahisar’da saklandığı belirlendi.

Ailesiyle sadece kripto e-posta adresleri üzerinden haberleşen Karatepe'nin yapılan geriye dönük incelemelerinde, örgütün hücre yapılanmasında çok sayıda ankesörlü ve ardışık arama kaydının bulunduğu tespit edildi.



İçişleri'nin açıklaması şöyle:

'Şüpheli ifadesinde; 1998 yılında örgüte dahil olduğunu, sorumlu örgüt abisinden yüz yüze eğitimler aldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasını öğrenerek verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini, gizlilik kurallarına uyup örgütsel emirleri yerine getirdiğini ve bu süreçte örgüt içerisinde 'Selim' kod adını kullanmaya başladığını beyan etmiştir.

Meslek hayatına geçtikten sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu mahrem imama aktardığını, ABD’deki görevi esnasında örgüt elebaşı ile görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini itiraf etmiştir. Şüpheli; darbe girişimi öncesinde İstanbul’da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini, 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli’den hareket eden timle birlikte Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımızın konutuna yönelik gerçekleştirilen, koruma polislerimizin hedef alındığı silahlı ve bombalı saldırıda bizzat yer alarak ateş açtığını itiraf etmiştir.

Darbe girişiminin başarısız olması üzerine sahte kimlikle 'Salih Usta' adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyonkarahisar’da gizlendiğini, yakalanmamak adına yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandığını, ailesiyle e-posta üzerinden haberleştiğini beyan etmiştir. Yapılan incelemelerde şüphelinin çok sayıda ankesörlü/ardışık arama kaydının bulunduğu da tespit edilmiştir. Milli iradeye, devletimizin bekasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kasteden terör odaklarına karşı mücadelemiz, firari son örgüt mensubu adalete teslim edilinceye kadar kararlılıkla sürecektir."

Kaynak: AA-DHA