Cezaevindeki 6'ncı yılında Kavala'dan açıklama: “Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim”

Gezi tutuklusu Osman Kavala cezaevinde 6’ıncı yılını doldurdu. Kavala, cezaevindeki 6’ıncı yılında kaleme aldığı açıklamasında “Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Yargıtay’ın hakkındaki hukuksuz kararı onamasıyla infaz koşullarının daha da ağırlaştığını belirten Kavala, “6 yıl boyunca suç işlediğime dair hiçbir delil olmadan cezaevinde tutuldum. Bunun sona ermesini beklerken, Yargıtay kararıyla hukuksuzluğun onanması ile infaz koşullarım ağırlaştı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin kendisi de hapis deneyimi yaşamış olan Vaclav Havel adına verdiği ödüle layık görülmem bana onur verdi” ifadelerini kullandı.

'UMUDUMU KAYBETMEDİM'

Kavala, Hamas’ın sivillere saldırısının ve İsrail’in Gazze’yi bombardıman altına almasının sevinmesine fırsat vermediğini söylediği açıklamasında şunları kaleme aldı:

Filistin’de büyük acılara sebep olan terör ve şiddet ortamını besleyen adaletsizliklere karşı tüm uluslararası kuruluşların daha fazla duyarlılık göstereceklerini ve uluslararası hukuk normlarına uygun biçimde barışın sağlanması için güçlü bir inisiyatif alacaklarını umuyorum.

Havel’in dediği gibi, “en önemlisi umudu kaybetmemek”. Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim.

Kaynak: Gerçek Gündem