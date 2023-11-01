Erdoğan hakkında iki kitap yazdı, köşeyi döndü: İhale üstüne ihale alıyor

AKP iktidarı boyunca hükümete yakın isimler ihalelerle adeta ihya olurken, bu ihalelere bir yenisi daha eklendi. AKP’li Zinnur Büyükgöz idaresindeki Gebze Belediyesi, iletişim kampanyası için AKP’ye yakın bir isimle anlaştı. İhale kapsamında AKP’li ismin şirketi ile 1 milyon 250 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Belediyenin iletişim kampanyası, 25 Ekim-23 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’li Gebze Belediyesi 10 Ekim’de, “İletişim Kampanyası, Konsept Geliştirme, Tasarım ve Film Yapımı” ihalesi düzenledi. Kamu ihalelerinde, “İstenmeyeni eleme aracı olarak kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye iki şirket teklif sundu.

Gebze Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon, ihaleye sunulan teklifleri değerlendirdi. Teklifler üzerindeki değerlendirmenin ardından nihai karar 24 Ekim’de verildi. Belediye ile RNA İletişim Danışmanlık ve Reklam Pazarlama Sanayi isimli şirket ile 1 milyon 250 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

AKP’li belediye ile 1,2 milyon TL’lik anlaşma yapan şirketin, "Dış Basında Recep Tayyip Erdoğan" ile "Recep Tayyip Erdoğan’ın Konuşmalarından Seçmeler” kitaplarını yazarı İsak Baydaroğlu tarafından kurulduğu öğrenildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski kayyumu ve İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun, “Dostum” dediği Baydaroğlu’nun şirketinin kamudan ihale üstüne ihale aldığı ortaya çıktı.

12 YILDA ONLARCA İHALE

Şirketin 2011-2023 döneminde kamudan 22 milyon 238 bin TL değerinde 64 ihale aldığı bildirildi. RNA’nın ihale aldığı bazı kamu kurumları ve ihale bedelleri ise şöyle sıralandı:

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 9 milyon 37 bin 966 TL (23 ihale)

• Zeytinburnu Belediyesi: 3 milyon 240 bin 980 TL (4 ihale)

• Beyoğlu Belediyesi: 2 milyon 985 bin 935 TL (18 ihale)

• Eyüpsultan Belediyesi: 2 milyon 294 bin 811 TL (7 ihale)

• Gebze Belediyesi: 2 milyon TL (3 ihale)