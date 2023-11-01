Cumhur İttifakı, Eskişehir'i almak için kolları sıvadı: Büyükerşen'e karşı adı geçen isim belli oldu

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere kısa bir zaman kaldı. Siyaset sahnesinde hareketli günler yaşanırken, parti liderleri de aday çalışmalarını hızlandırdı. Henüz hiçbir kent için adayını açıklamayan AKP'de ise bazı isimler konuşulmaya başlandı. Özellikle Eskişehir'de ise 2 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'deki atama kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu'nun adı geçiyor.

200 BİNE YAKIN EMİRDAĞLI VE MİLLİYETÇİ KESİMİN TERCİHİ

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un kulislerden edindiği bilgiye göre; Mahmut Çorumlu'nun kentin sorunlarıyla yakından ilgilendiği ve insan odaklı yaklaşımı nedeniyle seçimden zaferle çıkabileceği konuşuluyor.

Aslen Afyonkarahisar Emirdağlı olan Çorumlu'nun, Eskişehir'de yaşayan 200 bine yakın hemşerisinin de oyunu alacağı düşünülüyor. Kent sakinleri tarafından oldukça sevilen Çorumlu'nun milliyetçi muhafazakar seçmene de hitap edeceği öngörülüyor. Ankara ve bürokrasiyi iyi bilmesi, gençlerin dilinden anlaması ise Çorumlu'yu ön plana çıkaran diğer özellikleri arasında bulunuyor.

"MEVCUT GÖREVİNE DAVAM ETSİN" DİYENLER DE VAR

Öte yandan bazı kesimler son dönemlerde yapılan operasyonlarda kilit rol oynayan isimlerden biri olan Çorumlu'nun görevini bırakmaması gerektiğini savunuyor. Bu anlamda kaygılarını dile getirenler Çorumlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı görevine devam etmesi gerektiğini ifade ediyor.

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1986 yılında Polis Koleji'nden, 1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı. 2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi. 2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanan, 2 Ağustos 2023'te ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.