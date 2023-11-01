Kulis: Faiz oranlarını artıran Mehmet Şimşek'e Erdoğan'dan uyarı geldi

Merkez Bankası’nın Ağustos 2023 itibarıyla el artırarak 500 baz puana çıkardığı faiz artışlarına geçtiğimiz hafta üçüncüsü eklendi. Yapılan toplantı sonucunda kurul, mevcut eğilimini sürdürerek faizi yüzde 35'e yükseltti. 500 baz puanlık faiz artırımı, piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından ekonomist Barış Soydan’dan flaş bir iddia geldi.

Soydan Art arda faiz artırımlarının sonuçlarının alınamamış olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e uyarı ilettiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞİMŞEK’E UYARI

Soydan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Arka arkaya faiz artırımları sonrasında somut sonuç alınamamış olması dolayısıyla" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e uyarı ilettiği çok konuşulan bir iddia. Ben iki güvenilir kaynaktan duydum."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Soydan'ın iddiasıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Yapılan açıklama şöyle oldu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti” iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili tüm kurumlar, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz.