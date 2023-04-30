Cezaevi nakil aracı devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 1 mahkum yaşamını yitirdi, 7 jandarma personeli ve 3 mahkumun aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Cezaevi nakil aracı devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 1 mahkum hayatını kaybetti, 7'si jandarma personeli 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan cezaevi nakil aracı, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıkızılçevlik mevkiinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçtaki mahkum A.K. kaza yerinde hayatını kaybetti, 7 jandarma personeli ve 3 mahkumun aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

'Bu 1 Mayıs, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak' 'Bu 1 Mayıs, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak'
Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo Hep yanlış pişirmişiz… Aşçıların sırrı ortaya çıktı: Un helvasını tam kıvamlı yapan tüyo
Malatya'da deprem Malatya'da deprem
Sürüldüğünde koltuk altı kararmasını yok ediyor.. Ter kokusunu önlüyor Sürüldüğünde koltuk altı kararmasını yok ediyor.. Ter kokusunu önlüyor
ÇOK OKUNANLAR
İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı: İşte aday aday, parti parti son oy oranları İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı
TEAM Araştırma'nın son anketi: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti Son anket: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti
Bakan Kurum açıkladı: AKP’nin masasındaki ankette Erdoğan’ın oy oranı yüzde kaç? AKP’nin masasındaki ankette Erdoğan’ın oy oranı yüzde kaç?
Ekonomi zirvesindeki 'anket': 'Kim kazanır?' diye soruldu, salonun yüzde 60'ı el kaldırdı 'Kim kazanır?' diye soruldu, 'salonun yüzde 60'ı el kaldırdı'
Boşanacakları ileri sürülüyordu: Arzum Onan sessizliğini bozdu, Mehmet Aslantuğ'dan yorum gecikmedi Arzum Onan sessizliğini bozdu, Mehmet Aslantuğ'dan yorum gecikmedi