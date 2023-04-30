Cezaevi nakil aracı devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 1 mahkum yaşamını yitirdi, 7 jandarma personeli ve 3 mahkumun aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 1 mahkum hayatını kaybetti, 7'si jandarma personeli 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan cezaevi nakil aracı, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıkızılçevlik mevkiinde devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Araçtaki mahkum A.K. kaza yerinde hayatını kaybetti, 7 jandarma personeli ve 3 mahkumun aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.