Cezaevi nakil aracı devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 1 mahkum hayatını kaybetti, 7'si jandarma personeli 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan cezaevi nakil aracı, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıkızılçevlik mevkiinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçtaki mahkum A.K. kaza yerinde hayatını kaybetti, 7 jandarma personeli ve 3 mahkumun aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.