'Bu 1 Mayıs, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak'

1976 yılından bu yana 1 Mayıs mitinglerine davet amacıyla davet amacıyla hazırlanan afişlerin yer aldığı sergi, Taksim Metrosu'nda bugün açıldı. Açılışa, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, SOL Parti PM üyesi Alper Taş ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da katıldı.

Açılışta konuşan Çerkezoğlu, "1 Mayıs, dayanışma günü olarak, yılın 364 günü çalışan işçilerin bir gün kendi talepleriyle düzene karşı olan itirazlarıyla nasıl bir ülkede ve dünyada yaşamak istediğimizi söylediğimiz ve umutlarımızı dünya işçi sınıfıyla birleştirdiğimiz gündür" dedi.

Bu yıl kutlanacak olan 1 Mayıs'ın ayrı bir anlamı olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 MAYIS'I YASAKLARIN GÖLGESİNDE KARŞILIYORUZ"

"Bu yıl 1 Mayıs'ı özel bir anda karşılıyoruz. Bir taraftan deprem felaketinin yarattığı yıkım, diğer taraftan da Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisinin arifesindeyiz. Birçok siyasi parti, derneğin ve yurttaşların katılacağı büyük 1 Mayısları Türkiye’nin dört bir yanında kutlamak için hazırlıklarımız devam ediyor. İstanbul’da 1 Mayıs’ı yine yasakların gölgesinde karşılıyoruz. 1 Mayıs Meydanı, yani Taksim Meydanı yasaklanmış durumda. İktidar, tümüyle haksız, hukuksuz ve mahkeme kararlarını çiğneyerek Taksim yasağını sürdürüyor. Biz biliyoruz ki Taksim yasağı, bütün yasakların simgesidir.

"1 MAYIS, İŞÇİ SINIFININ EŞİTLİK MÜCADELESİNİN TARİHİDİR"

Bu 1 Mayıs, Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır. Burada, 1 Mayıs afişleri sergimizin ikincisini açmak için mücadele arkadaşlarımızla birlikteyiz. Burada, 1976 yılında Orhan Taylan tarafından yapılan ve artık sadece Türkiye’de değil dünyada 1 Mayıs’ın simgesi olan afişle başlayan tüm 1 Mayıs afişlerini görüyoruz. Aslında Türkiye’de 1 Mayıs’ın tarihi, sınıf mücadelesinin, tüm değer ve güzellikleri üreten işçi sınıfının eşitlik, özgürlük mücadelesinin tarihidir.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAKİ ARKADAŞLARIMIZI BULUŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

1 Mayıs tarihinin bilinmesi, geleceğe aktarılması, afişlerinin gelecek kuşaklarla buluşturulmasını çok önemsiyoruz. Bunu geleneksel hale getireceğiz, DİSK olarak her yıl 1 Mayıs öncesinde İstanbul’un birçok noktasında 1 Mayıs afişlerini İstanbul halkıyla buluşturacağız. Bu mücadele tarihine sahip çıkıyoruz. Sadece bir tarihe sahip çıkmakla kalmıyor, bu iradeyi geleceğe taşıma kararlılığımızı da ifade etmiş olalım. Herkesin 1 Mayıs’ı kutlu olsun. Yarın Türkiye’nin dört bir yanında, İstanbul’da Maltepe Meydanı’nda yapacağımız 1 Mayıslarda bütün işçi arkadaşlarımızı buluşmaya çağırıyoruz.”