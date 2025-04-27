Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü Açıkladı! Tutuklu Öğrenci Elisa Ayık Hastaneye mi Kaldırıldı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de yapılan protestolarda tutuklanan öğrenciler arasında yer alan Esila Ayık’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü, Esila Ayık’ın iyi olduğunu duyurdu.

'BİLİNCİNİ KAYBETTİĞİ' İDDİASI ASILSIZ

Yapılan açıklamada, üniversite öğrencisine ilişkin ‘Tutuklu öğrenci kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık, bilincini kaybederek hastaneye kaldırıldı’ iddiası da yalanlandı.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Esila Ayık'ın, iddia edildiği şekilde herhangi sağlık problemi yaşamadığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve halen ceza infaz kurumunda bulunduğu ifade edildi.

HABERLERE YALANLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bu tür asılsız haberlerin, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye yönelik bir algı oluşturma çabası olduğu değerlendirilmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerekli açıklama yapılmış, ayrıca halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi çerçevesinde yasal gereğine tevessül edileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: AA