Ceylanpınar'a havan mermisi düştü

Suriye tarafından atılan havan mermisi Urfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki tarlaya düştü.

Rasulayn (Serakaniye) bölgesinden atılan havan mermisi, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki mısır tarlasına isabet etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bölgede önlem alan güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

Suriye'de iç savaş başladıktan sonra YPG'nin kontrolü ettiği Rasulayn, 2019 yılında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçmişti