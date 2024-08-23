Çevre Bakanlığı'ndan Boğaz'daki Kaçak Yapı İçin Suç Duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Vaniköy Mahallesi'ndeki kaçak yapıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Açıklamada, “Söz konusu yapının; imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Çevre Bakanlığı'ndan Boğaz'daki Kaçak Yapı İçin Suç Duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'ndeki kaçak yapıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Ekiplerimizin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi’nde, “Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi”nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştu. Bakanlığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu.

Bakanlığımızın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Söz konusu yapının; imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Kaynak: Ajanslar

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