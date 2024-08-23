MHP'den CHP'ye Can Atalay Tepkisi! Sert Sözlerle Hedef Aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Can Atalay'ın durumunu görüşmek için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıran CHP'yi hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, "Ağzı kafasından bir karış yukarıda olanların kulağına küpe olsun. Hukuk devletinde hiç kimse kendi davasının yargıcı olamaz" dedi.

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MHP'den CHP'ye Can Atalay Tepkisi! Sert Sözlerle Hedef Aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin AYM kararına rağmen milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasına tepki gösterdi.

CHP'yi hedef alan Yıldız, , "Ağzı kafasından bir karış yukarıda olanların kulağına küpe olsun. Hukuk devletinde hiç kimse kendi davasının yargıcı olamaz" dedi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"CHP, 10 Eylül’de Gazi Meclisi Can Atalay konusunda yeniden olağanüstü toplantıya çağıracakmış.

Anayasa 93. maddesini, içtüzük 7. maddedeki amacı, dokunulmazlığın istisnasını, parlamento hukukunu, AYM ve Yargıtay’ın görevi ve yetkilerini, kesin hükmü bu arkadaşlara anlatmanın zaman kaybı olduğu görülüyor.

Ağzı kafasından bir karış yukarıda olanların kulağına küpe olsun.

Hukuk devletinde hiç kimse kendi davasının yargıcı olamaz."

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