Hatay'da Jandarmadan Operasyon: 4 Kilo Esrar ve 5 Tabanca Yakalandı

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu operasyonlarına devam ediyor. Çalışmalarda, 4 kilo 149 gram esrar ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay'da Jandarmadan Operasyon: 4 Kilo Esrar ve 5 Tabanca Yakalandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru sağlamak için asayiş çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede; uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık ile mücadelesinde, toplam 18 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 18 şüpheli şahıslarda yapılan aramalarda; 4 kilogram 149 gram kubar esrar, 575 paket kaçak bandrolsüz sigara, 149 kök kenevir bitkisi, 11 sikke, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 18 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA

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