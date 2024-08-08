Çeşitli Suçlardan Aranıyorlardı... Tekirdağ'da 99 Şüpheli Yakalandı!

Tekirdağ’da aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 99 kişi yakalanırken, 32’si tutuklandı.

Çeşitli Suçlardan Aranıyorlardı... Tekirdağ'da 99 Şüpheli Yakalandı!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 01-07 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda, il genelinde ve il dışındaki çeşitli adreslerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Yapılan bu operasyonlar sonucunda, 1’i il dışında olmak üzere toplam 99 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 32’si, adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar sırasında, ilgili güvenlik birimleri tarafından yoğun bir çalışma yürütüldü ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması sağlandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın bu tür operasyonlara aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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