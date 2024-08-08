Temizlik Seferberliği Başladı

Gölbaşı Belediyesi ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

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Temizlik Seferberliği Başladı

Gölbaşı Belediyesi ekipleri ilçe genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarında atıklar toplandı, yabani otlar temizlendi ve görüntü kirliliğine yol açan evsel atıklar araçlara yüklendi. Refüjlerden kaldırımlara, yollardan park ve bahçelere kadar geniş bir alanda çalı süpürgeleri, vakumlu yol süpürme araçları, tazyikli su ile çalışmalar yürütüldü.

Halkın sağlığı ve çevre temizliği konusunda hassas olduklarının altını çizen Başkan Yakup Odabaşı, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“Hemşehrilerimize temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Belediye olarak, ilçemizin her noktasında temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz detaylı temizlik ile mahallemizin daha yaşanabilir bir hale gelmesini hedefledik. Vatandaşlarımızın sağlığı ve çevremizin temizliği bizim için çok önemli. Bu tür çalışmalarla ilçemizin her köşesinde temiz ve düzenli bir çevre oluşturmayı amaçlıyoruz. Daha temiz ve ferah bir Gölbaşı için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz.”





Kaynak: AA

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