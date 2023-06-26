Cesedi ortadan kaldırırken ormanı yakmışlardı; Marmaris'teki cinayetin detayları ortaya çıktı

Marmaris'te çıkan orman yangınının ardındaki cinayetin detayları ön otopsi sonuçları ile ortaya çıktı.

Cesedi ortadan kaldırırken ormanı yakmışlardı; Marmaris'teki cinayetin detayları ortaya çıktı

Muğla Marmaris'te Sarıana Mahallesi’nin üst tarafındaki kızılçam ormanlarında meydana gelen orman yangının çıkış sebebi kan dondurmuştu. Cinayete kurban giden 32 yaşında Belçika vatandaşı Khiari Mohammed’in, cesedini ortadan kaldırmak için yakmaya çalışan şahıslar orman yangını çıkmasına sebep olmuştu.

Khiari'ye yapılan ön otopsinin sonuçları cinayetin detaylarını ortaya çıkardı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed’in yapılan ön otopsisinde boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ön otopsi sonucunda şahsın ciğerlerinde duman ya da karbonmonoksit birikimine rastlanmadığı belirtildi.

Kesin otopsi raporunun 4 ile 8 hafta içinde netleşeceği öğrenildi. Öte yandan Muhammed’in ailesine ulaşılıp DNA testi ve cenaze işlemleri için Belçika Konsolosluğu ile irtibata geçildi.

FAİLLER ARANIYOR

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Asayiş Büro ekipleri şahsın ölümüne sebep veren kişi veya kişilerle ilgili soruşturmalarına devam ediyor. 

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