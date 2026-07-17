Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki Yangın Söndürüldü
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının ardından itfaiye ekipleri binada soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA-DHA
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