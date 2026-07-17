Ahbap Soruşturmasında Bahis Skandalı! WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı

Ahbap soruşturmasında dosyaya yeni deliller girdi. Savcılık dosyasındaki WhatsApp yazışmalarında, Haluk Levent ile yardımcısı Alper Çelik arasında bahis kuponlarına ilişkin mesajlaşmalar yer aldı.

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Ahbap Soruşturmasında Bahis Skandalı! WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ile bugün tutuklanan derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasındaki bahis içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. O yazışmalar şöyle:

Alper Çelik: Tmm

HL5 (Haluk Levent): Bu sahada olayını bulamaz mıyız bi yerde

Alper Çelik: Bilmiyorum ki bakarım yine

HL5: Stutgart handikap yenecek 100

Alper Çelik: (Bahis sitesinden ekran görüntüsü gönderiyor)

HL5: Espanyol yenecek 100

Ahbap Soruşturmasında Bahis Skandalı! WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı - Resim : 1

Alper Çelik: (Bahis sitesinden ekran görüntüsü gönderiyor)

HL5: Dinamo Bükreş yenecek 100

Ahbap Soruşturmasında Bahis Skandalı! WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı - Resim : 2

Alper Çelik: (Bahis sitesinden ekran görüntüsü gönderiyor)

HL5: Keelty Hearts yenecek 100

Alper Çelik: (Bahis sitesinden ekran görüntüsü gönderiyor)

HL5: 100

Alper Çelik: Tmm

HL5: Hemen, Koper yenecek 100

Ahbap Soruşturmasında Bahis Skandalı! WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı - Resim : 3

'GAZİANTEP YENECEK'

(Haluk Levent Cevapsız Arama Yapıyor)

Alper Çelik: Kalmadı

HL5:200

(Haluk Levent Cevapsız Arama Yapıyor)

Alper Çelik: Tmm

HL5: Gaziantep yenecek, TPS Türkü yenecek 100

Ahbap Soruşturmasında Bahis Skandalı! WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı - Resim : 4

TEK SEFERDE 500 BİN TL'LİK KUPONLAR OYNANMIŞ

Dosyaya giren diğer yazışmalarda da Alper Çelik ve Haluk Levent arasında tek seferde 500 bin TL'lik kuponlar oynandığı görüldü.

Ahbap Soruşturmasında Bahis Skandalı! WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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