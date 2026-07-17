Ahbap Soruşturmasında Bahis Skandalı! WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı
Ahbap soruşturmasında dosyaya yeni deliller girdi. Savcılık dosyasındaki WhatsApp yazışmalarında, Haluk Levent ile yardımcısı Alper Çelik arasında bahis kuponlarına ilişkin mesajlaşmalar yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ile bugün tutuklanan derneğin kurucu üyelerinden Alper Çelik arasındaki bahis içerikli WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. O yazışmalar şöyle:
Alper Çelik: Tmm
HL5 (Haluk Levent): Bu sahada olayını bulamaz mıyız bi yerde
Alper Çelik: Bilmiyorum ki bakarım yine
HL5: Stutgart handikap yenecek 100
Alper Çelik: (Bahis sitesinden ekran görüntüsü gönderiyor)
HL5: Espanyol yenecek 100
Alper Çelik: (Bahis sitesinden ekran görüntüsü gönderiyor)
HL5: Dinamo Bükreş yenecek 100
Alper Çelik: (Bahis sitesinden ekran görüntüsü gönderiyor)
HL5: Keelty Hearts yenecek 100
Alper Çelik: (Bahis sitesinden ekran görüntüsü gönderiyor)
HL5: 100
Alper Çelik: Tmm
HL5: Hemen, Koper yenecek 100
'GAZİANTEP YENECEK'
(Haluk Levent Cevapsız Arama Yapıyor)
Alper Çelik: Kalmadı
HL5:200
(Haluk Levent Cevapsız Arama Yapıyor)
Alper Çelik: Tmm
HL5: Gaziantep yenecek, TPS Türkü yenecek 100
TEK SEFERDE 500 BİN TL'LİK KUPONLAR OYNANMIŞ
Dosyaya giren diğer yazışmalarda da Alper Çelik ve Haluk Levent arasında tek seferde 500 bin TL'lik kuponlar oynandığı görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi