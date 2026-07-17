20 Yıllık Market Cinayetinde Sır Çözüldü: 2 Kişi Tutuklandı

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Denizli'de 2006 yılında marketinde bıçaklanarak öldürülen 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen cinayeti, 20 yıl sonra yeniden incelenen dosya sayesinde aydınlatıldı. Olay, 2006 yılında Sırakapılar Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Market sahibi Mehmet Ali Türkmen, iş yerinde göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. O dönem başlatılan soruşturmada failler tespit edilemeyince dosya faili meçhul olarak kaldı.

5 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı yıllar sonra yeniden ele aldı. Olay yerinden elde edilen deliller, gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak tekrar incelendi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda biri başka bir suçtan cezaevinde bulunan 5 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonda Kemal Tercaner, A.Ş., P.Ş. ve E.Ş. gözaltına alınırken, cezaevinde bulunan Ercan Tercaner'in de ifadesi alındı.

TACİZ İDDİASI

Soruşturma kapsamında P.Ş. ile kızı E.Ş.'nin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheliler, Mehmet Ali Türkmen'i, olay tarihinde 16 yaşında olduğu belirtilen E.Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla öldürdüklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Tercaner tutuklandı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan Ercan Tercaner hakkında da cinayet soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi. Diğer 3 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA