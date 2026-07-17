Dron Saldırısında Alev Alan LPG Tankeri Tamir İçin Trabzon'da

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan "GAS NERO" isimli LPG tankerinin tamir işlemleri için Trabzon'a ulaştığını duyurdu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 15 Temmuz'da Rusya'nın Kavkaz bölgesinde dron saldırısına uğrayan "GAS AURA" gemisindeki iki yaralı Filipinli personelin tahliyesinde görev alan "GAS NERO" tankerinin, daha sonra Karadeniz'deki seyri sırasında saldırıya uğradığı belirtildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Açıklamaya göre, dron saldırısı sonucu tankerin baş tarafındaki tank bölümünde yangın çıktı. Gemiden yapılan yardım çağrısı üzerine Samsun Liman Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye yangın söndürme römorkörü sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hasar gören tanker tamir işlemleri için Trabzon'a yönlendirildi. Saat 16.00 itibarıyla Trabzon'a ulaşan geminin, tersane işlemleri öncesinde açıkta bekletildiği bildirildi.

Kaynak: DHA