Cep telefonundan pırlantaya... İstanbul'da 115 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık uçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 farklı adrese düzenlediği operasyonda 15 milyon TL’lik kaçak ürün ele geçirildi.

Cep telefonundan pırlantaya... İstanbul'da 115 milyon liralık kaçakçılık operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla ülkeye sokulan emtia ürünlerinin piyasaya sürülerek haksız kazanç sağlayan şebekeyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından son üç ayda Kartal, Bağcılar, Eyüp Sultan, Fatih, Şişli, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Kâğıthane ve Arnavutköy ilçelerinde işyeri, depo olarak faaliyet yürüten 22 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 115 milyon TL olan; 9 bin 590 adet cep telefonu, 236 adet ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ele geçirildi. Ekipler ayrıca bıçak, halı, bluetooth kulaklık, şarj aleti, batarya, ekran, kablolu kulaklık, kılıf, akıllı saat gibi 143 bin 974 adet elektronik ürüne de el koydu.
Operasyonda gözaltına alınan 63 kişi adliyeye sevk edildi.

 

Kaynak: İHA

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