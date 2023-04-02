Bir skandal daha: Kızılay'a gönderilen yardımlar İsmailağa Cemaati'nin kaçak yurdunda çıktı

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deposundaki çadırları afet bölgesine göndermeyen ve diğer yardım kuruluşları ile şirketlere satan Kızılay'ın bir skandalı daha ortaya çıktı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ihtiyaç sahipleri için yurttaşlar tarafından gönderilen kıyafetlerin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Yavuz Sultan Selim Vakfı’na ait kaçak yurtlarda bekletildiği ortaya çıktı.

Ordu’nun Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde ise İsmailağa Cemaati’ne Yavuz Sultan Selim Vakfı’nın 10 ile 16 yaş arası sarık ve cübbe giydirilmiş çocuklara “dini eğitim” verilen yurt olarak kullanılan binada Kızılay’a ait yardım kolilerinin bulunduğu görüldü.

Birgün'den Onur Durmuş'un haberine göre; yurttaşlar tarafından Kızılay’a deprem bölgesine gönderilmesi için bağışlanan yeni kıyafetler, kaçak yurdun depolarında çürümeye terkedilmiş durumda bekletiliyor. Kızılay’a ait yardım kolilerinin düzensiz bir şekilde açılarak kıyafetlerin yerlere saçıldığı gözleniyor.

KIZILAY FATSA ŞUBE BAŞKANI ADİL KESKİN SKANDALI DOĞRULADI

Kızılay Fatsa Şubesi Başkanı Adil Keskin, kaçak yurttaki yardım kolileriyle ilgili açıklama yaptı. Depoyu hatır gönül ilişkisiyle kullandıklarını ve herhangi bir sözleşmelerinin olmadığını söyleyen Adil Keskin, “Kızılay’a ait düğün salonu olarak kullanılan bir binamız var ancak orası kirada olduğu için orayı kullanamıyoruz. Yeni bir depoya verecek bütçemiz olmadığı için bu depoyu kullanmak zorunda kaldık. TIR ile gelen yardım malzemeleri ıslandığı için kıyafetler küflenmesin diye kutulardan çıkarıldı” dedi.

‘Kaçak cemaat yurdunu neden tercih ettiniz?’ sorumuz üzerine Keskin, “Kızılay’ın bütçesinin bu bölgede bir depo satın almamıza yeterli olmadığı için burayı seçtik. Küçük yerlerde bu işler rica minnetle yürüyor genelde. Buranın yurt olduğunu biliyorduk ama bizce bu durumun bir sakıncası yok” ifadeleri kullanıldı.

KAYMAKAMLIK SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Fatsa Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine, Yavuz Sultan Selim Vakfı’na ait yurdun resmi statüde olup olmadığını sorduğumuzda, “Söz konusu yurtla ilgili bir bilgiye sahip değiliz, biz denetlemiyoruz” yanıtını aldık. Daha sonra Fatsa Kaymakamlığı ile yaptığımız görüşmede ise söz konusu yurtla ilgili gizlilik kararı olduğu ve bu sebeple konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini beyan ettiler. Kaymakamlık yetkilileri ayrıca Yavuz Selim Vakfı’na ait olan yurdun kim tarafından denetlendiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

KIZILAY'DAN ÇADIR TİCARETİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı. Haluk Levent, Kızılay’ın AHBAP’a çadırları sattığı gibi konserve barbunya ve gıdaları da sattığını duyurmuştu.