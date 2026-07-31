Cem Küçük Hakkında Flaş Gelişme
Cem Küçük 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Küçük'ün tutuklamaya sevk gerekçesi 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması.
Başsavcılık, Küçük hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçük'ü dün akşam saatlerinde gözaltına almıştı.
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