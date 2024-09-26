Cem Garipoğlu'nun Mezarının Ne Zaman Açılacağı Belli Oldu

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararı ardından bu işlemin ne zaman gerçekleşeceği kamuoyunda merak konusu oldu. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bu işlemin 3 ila 4 gün içerisinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Cem Garipoğlu'nun Mezarının Ne Zaman Açılacağı Belli Oldu

Münnever Karabulut’un katili olan ve cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına karar verildi.

Kamuoyunda büyük infial yaratan cinayet sonrası tutuklanarak cezaevine konan Garipoğlu’nun 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı.

İntihar eden Garipoğlu’nun ölümü ise başta Karabulut ailesi olmak üzere kamuoyunda şüpheyle karşılanmış; o dönem Garipoğlu’nun yurt dışına kaçırıldığı öne sürülmüştü.

Garipoğlu’nun ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Bugün, Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir flaş gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Epözdemir, Karabulut ailesinin Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması ve fethi kabir işleminin gerçekleşmesi talebinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildiğinin duyurdu.

MEZARLIK NE ZAMAN AÇILACAK?

Epözdemir sosyal medya paylaşımın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Epözdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kamuoyunda merakla beklenen mezarın ne zaman açılacağı konusuna da açıklık getirdi.

Epözdemir, 3-4 gün içerisinde mezarın açılma işleminin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

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