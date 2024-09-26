"BDDK Düğünü" Meclis Gündemine Taşındı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününe, BDDK’nın denetimi altındaki bankalar ve finans kuruluşlarının yöneticilerinin davet edilmesi sonrası yaşananlar Meclis’e taşındı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, “Düğünde takılan para ve ziynet eşyaları kişisel bütçelerden mi, temsil ettikleri kurumların bütçelerinden mi finanse edilmiştir?” diye sordu.

'ÇIKAR İLİŞKİSİ Mİ KURULUYOR?'

BDDK'nın denetimindeki bankaların genel müdürleri ve diğer finans kuruluşlarının yöneticilerinin yüksek miktarda takı takması, kurumun denetlediği kuruluşlarla arasındaki tarafsızlık ilişkisini zedelediğini belirten Çelenk, “BDDK'nın denetlemekle yükümlü olduğu kurumlarla arasındaki tarafsızlık temelinde yürütülmesi gereken ilişkilere gölge düşürmüş ve bu finans kurumlarıyla bir tür çıkar ilişkisinin kurulduğu yönünde haklı şüphelere yol açmıştır. Bu yöneticilerin kurumlarını denetleyen kurulun üst düzey yöneticisinin düğününe katılması ve takı takmalarının oluşturduğu ‘çıkar ilişkisi’ Bakanlığınızca değerlendirilecek midir?” diye sordu.

'İNCELEME BAŞLATILDI MI?'

Kamuoyuna yansıyan bilgiler sonrası BDDK’nın ne yapacağı tartışılırken, Bakanlığı harekete geçmeye çağıran Sevilay Çelenk, “Kamu kurumları ve diğer finans kuruluşlarının taşıdığı kamusal sorumluluk çerçevesinde son derece sorunlu olan bu durumla ilişkili bir inceleme başlatılmış mıdır?” dedi.

Meclis'e verilen soru önergesi şöyle:

"-BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğün törenine katılan bankalar ve diğer finans kuruluşlarının yöneticilerinin yüksek miktarlarda takı taktıkları iddiaları doğru mudur? Gerek kamu kurumlarının gerekse diğer finans kuruluşlarının taşıdığı kamusal sorumluluk çerçevesinde son derece sorunlu olan bu durumla ilişkili bir inceleme başlatılmış mıdır?

-Düğüne katılan yöneticilerin hangi bankaların ya da finans kuruluşlarının yöneticileri olduğu tespit edilmiş midir? Bu yöneticilerin kurumlarını denetleyen kurulun üst düzey yöneticisinin düğününe katılması ve takı takmalarının oluşturduğu “çıkar ilişkisi” Bakanlığınızca değerlendirilecek midir?

-Takı merasimi sırasında bazı bankaların yöneticilerinin yüksek takı miktarları sunduğu iddiaları, BDDK'nın bankalarla ilgili verilerinin güvenilirliğini de sorgulatmaktadır. Bu çerçevede, BDDK’nın ilişkili olduğu Bakanlığınızdan herhangi bir yetkili de söz konusu düğüne katılmış mıdır?

-Düğüne katılan kamu bankaları yöneticileri tarafından BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğününde takılan para ve ziynet eşyaları kişisel bütçelerden mi, temsil ettikleri kurumların bütçelerinden mi finanse edilmiştir?

-Bakanlığınız, “tasarruf tedbirleri” açıklamış ve kurumların bu tedbirlere uyması gerektiğini vurgulamıştı. Bu bağlamda, söz konusu düğün ve harcamaları eğer banka ya da finans kuruluşlarının bütçesinden karşılanmışsa bu harcamalar bu tasarruf tedbirlerine uygun mudur? Bu durum, kamu kaynaklarının kullanımı açısından nasıl değerlendirilmektedir?"