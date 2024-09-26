Yol Ortasında Bulunmuştu! İstanbul'daki Bombaların Sırrı Çözüldü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hurda toplayan bir eskici, 16 Eylül Pazartesi günü sokakta el yapımı bir patlayıcıya rastlayıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, düzenekleri ve el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirerek imha etti. 9 Eylül tarihinde de uzun namlulu silahla bir eve saldırı gerçekleştirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve TEM birimleri, bu iki olayla ilgili çalışma başlattı.

Sabah'ın haberine göre; emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayların PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurtdışında bulunan Bilal İ. isimli örgüt üyesinin talimatıyla S.K., A.O., Y.I. ve E.B. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmalarda., yurt dışında kaçak olarak yaşayan PKK mensubu Bilal İ.'nin, Türkiye'de bulunan eşiyle boşanma aşamasında olduğu, aralarında anlaşmazlık bulunduğu, eşini korkutmak amacıyla olayların talimatını verdiği ve olayların bu sebepten meydana geldiği anlaşıldı.

6 ZANLIDAN 4'Ü TUTUKLANDI

Yapılan teknik ve fiziki takiple yerleri tek tek belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için 19 Eylül'de birden fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, azmettirici Bilal İ.'nin talimatıyla olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K., A.O., Y.I. ve E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Baskında, olayda kullanılan silahın ele geçirilmesi amacıyla Sultangazi ilçesinde tespit edilen 2 ikamet adresinde yapılan aramalarda ise AK-47 tipi kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bir tabanca ve bu silahlara ait 93 mermi ele geçirildi. Ayrıca silahları ikametinde bulunduran ve silahları sakladığı değerlendirilen B.Ö.O. ile O.Ş. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri tarafından yakalanan toplam 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra geçtiğimiz pazar günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B. ve Y.I. isimli 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Sabah