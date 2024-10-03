Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılmıştı! Münevver Karabulut'un Avukatı Rezan Epözdemir'den İlk Açıklama

İstanbul'da 13 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un ailesinin 'Fethi Kabir İşlemi' talebinin kabul edilmesi üzerine katil Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açıldı. Karabulut ailesini avukatı Rezan Epözdemir, 'fethi kabir işlemi' sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Epözdemir'in açıklamaları şöyle:

"Cesedin fosilleşme sürecinin başlamadığını gördük."

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vurmuştu. Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu.

Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri'de 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde intihar etmişti.

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti.

Önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Sulh Ceza Hakimliği, ardından ise Adalet Bakanlığı'na yapılan kanun yararına bozma başvuruları reddedilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem