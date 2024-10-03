38 Suç Kaydı, 25 Yıl Hapis Cezası... Suç Makinesi Yakalandı
Adıyaman’da 38 suç kaydı ve 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişi yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 38 suç kaydı bulunan ve hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.S. (29), yakalandı.
Karapınar Mahallesi’ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA