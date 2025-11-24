Çekyattan Vahşet Çıktı! Bıçaklayıp, Tuzlayıp Halıya Sarmışlar

Mersin Tarsus'ta moloz atılan bir alandaki çekyatı almak isteyen bir vatandaş, vahşi şekilde katledilmiş bir cesetle karşılaştı. Çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirlendi.

Korkunç olay Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki molozların döküldüğü bir alanda ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, molozların döküldüğü alanda bugün bırakıldığı değerlendirilen çekyatı fark eden bir kişi, almak için kontrol etti. Altındaki halıyı görüp açan şahıs cesetle karşılanınca durumu polise bildirdi.

BIÇAKLANIP, TUZLANIP İPLE HALIYA SARILMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri çekyat içindeki şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü daha sonra tuzlanıp halıyla sarılıp iple bağlandığını belirledi.

Savcı ve polisin yaptığı inceleme sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen 35 yaşlarındaki şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

İstanbul'da Kadın Cinayeti... Konuşma Bahanesiyle Çağırdı, Taksiden Zorla İndirerek Öldürdü!İstanbul'da Kadın Cinayeti... Konuşma Bahanesiyle Çağırdı, Taksiden Zorla İndirerek Öldürdü!Güncel

