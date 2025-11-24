Bağcılar'da Plevne Parkı'nda 4 Çocuğa Oyuncaklardan Elektrik Çarptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Bağcılar’da bulunan Plevne Çocuk Parkı’nda oyun oynayan 4 çocuk, elektrikle çalışan oyuncaklarda meydana gelen iddia edilen kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, çocuklar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Parkta teknik inceleme başlatıldı.

ELEKTRİK KAÇAĞININ OYUNCAKLARDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

İlk belirlemelere göre çocukların akıma kapılmasına, park içinde bulunan elektrikli oyuncaklardan birinde oluşan kaçak neden oldu. Kaçağın hangi noktada başladığının tespit edilmesi için teknik ekiplerin bölgedeki tüm elektrik hatlarını detaylı şekilde kontrol ettiği öğrenildi.

Yetkililer, arızanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla park genelinde geniş çaplı incelemenin sürdüğünü, olası risklerin ortadan kaldırılması için elektrik sisteminin geçici olarak devre dışı bırakıldığını açıkladı.

ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Akıma kapılan 4 çocuğun sağlık durumuna ilişkin ilk bilgilere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, herhangi bir komplikasyon ihtimaline karşı hastanede gözlem altına alındı. Doktorların ayrıntılı kontrollerinin ardından çocukların genel durumuna ilişkin kesin değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA