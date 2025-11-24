Bağcılar'da Plevne Parkı'nda 4 Çocuğa Oyuncaklardan Elektrik Çarptı

Bağcılar'da bulunan Plevne Parkı'nda 4 çocuk, bindikleri oyuncaklardan elektrik akımına kapıldı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Bağcılar’da bulunan Plevne Çocuk Parkı’nda oyun oynayan 4 çocuk, elektrikle çalışan oyuncaklarda meydana gelen iddia edilen kaçak nedeniyle akıma kapıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, çocuklar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Parkta teknik inceleme başlatıldı.

ELEKTRİK KAÇAĞININ OYUNCAKLARDAN KAYNAKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bağcılar'da Plevne Parkı'nda 4 Çocuğa Oyuncaklardan Elektrik Çarptı - Resim : 1

İlk belirlemelere göre çocukların akıma kapılmasına, park içinde bulunan elektrikli oyuncaklardan birinde oluşan kaçak neden oldu. Kaçağın hangi noktada başladığının tespit edilmesi için teknik ekiplerin bölgedeki tüm elektrik hatlarını detaylı şekilde kontrol ettiği öğrenildi.

Bağcılar'da Plevne Parkı'nda 4 Çocuğa Oyuncaklardan Elektrik Çarptı - Resim : 2

Yetkililer, arızanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla park genelinde geniş çaplı incelemenin sürdüğünü, olası risklerin ortadan kaldırılması için elektrik sisteminin geçici olarak devre dışı bırakıldığını açıkladı.

ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Akıma kapılan 4 çocuğun sağlık durumuna ilişkin ilk bilgilere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, herhangi bir komplikasyon ihtimaline karşı hastanede gözlem altına alındı. Doktorların ayrıntılı kontrollerinin ardından çocukların genel durumuna ilişkin kesin değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Cinayet mi, İntihar mı? 16 Yaşındaki Cennet Evinde Av Tüfeğiyle Vurulmuş Halde BulunduCinayet mi, İntihar mı? 16 Yaşındaki Cennet Evinde Av Tüfeğiyle Vurulmuş Halde BulunduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Bağcılar
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cinayet mi, İntihar mı? 16 Yaşındaki Cennet Evinde Av Tüfeğiyle Vurulmuş Halde Bulundu 16 Yaşındaki Cennet Evinde Av Tüfeğiyle Vurulmuş Halde Bulundu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İstanbul'da Dolu Sürprizi İstanbul'da Dolu Sürprizi
ÇOK OKUNANLAR
Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette... Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...
Yunanistan Thessalia'da Deprem! Komşu Fena Sallandı Komşuda Deprem! Fena Sallandı
21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor 21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
İstanbul'da Sokak Köpeklerini Beslemek Yasaklandı Sokak Köpeklerini Beslemek Yasaklandı
Türkiye’nin Dev Kozmetik Zincirine Ceza Yağdı! 11 Üründe Tespit Edildi Türkiye’nin Dev Kozmetik Zincirine Ceza Yağdı! 11 Üründe Tespit Edildi