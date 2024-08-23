ÇEDES'e Karşı Çıkan Öğretmene Sürgün Cezası! 'Çocuklar, Üzerinde Atatürk Resmi Var Diye Parayı Tutmuyor'

Bursa’da görevli sınıf öğretmeni Serkan Bebek, ÇEDES projesine karşı çıkıp, 'Tarikat istemiyoruz' yazılı pankart açtığı için kınama cezası aldı ve görev yeri değiştirildi.

Sözcü'den Tarık Işık'a konuşan Bebek, yaşananları şöyle anlattı:

'DİN DÜŞMANI DİYE ŞİKAYET ETTİLER'

"Velilerle birlikte ‘Okul önünde uyuşturucu, okul içinde tarikat istemiyoruz’ açıklaması yaptık. Beni ‘Din düşmanı’ diye şikayet ettiler. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden tarikat yapılanması ve bana yönelik nefret suçu işlendiği için teftiş talebinde bulundum. Ancak müfettişler benim şikayetimi değil, 9 ay önce yapılan ÇEDES ile ilgili faaliyetimizi soruşturdu.

OKULDAN SÜRGÜN EDİLDİ

Tarikatlarla ilgili açıklamam ve veliler arasında gruplaşmaya neden olduğum iddiasıyla önce kınama cezası verildi. İki gün sonra da görev yerim değiştirilerek sürgün edildim. Veliler, ceza aldığımda tepki gösterdi, dilekçe verdiler. Bunların soruşturma dosyasına girmesi için talepte bulundum. İl Milli Eğitim dilekçeleri işleme bile koymadı.

'ÇOCUKLARI ATATÜRK'E DÜŞMAN ETTİLER'

Bizim okul bölgesinde etkili olan bir tarikat var. Bir kıraathane kiralamışlar. ‘Çocuğum buraya gitti, Atatürk’e düşman ettiler. Paranın üzerinde Atatürk’ün resmi var diye parayı tutamayacak hale geldi’ diyen veliler var. Bir veli 7 yaşındaki çocuğuna orada bulaşık yıkatıldığını söyledi. ‘Tarikat istemiyoruz’ demek Anayasa’yı savunmaktır. Ama beni sürdüler.

ÇEDES üzerinden velilerle kontak kurma, onların bilgilerine ulaşma söz konusu. Bunu daha önce FETÖ’de gördük. O zamanki ağ bazı okul müdürleri üzerinden kurulmuştu. Kazanan üniversite öğrencilerinin numaralarını FETÖ’cülere veriyorlardı. Burada da benzer bir durum var."