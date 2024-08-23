Beyoğlu'nda 9 Katlı Otelde Yangın! Bina Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda, 9 katlı otelin bodrum katında yangın çıktı. Oteldekiler tahliye edilirken, yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Beyoğlu'nda 9 Katlı Otelde Yangın! Bina Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda saat 22.45 sıralarında Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi'nde otel olarak kullanılan 9 katlı binanın bodrum katında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, katlara ulaşan dumandan etkilenen oteldekiler binayı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulansta tedavi etti.

Çıkan yangında otelde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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