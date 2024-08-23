Benzine İndirim Geldi

Benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

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Benzine İndirim Geldi

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. 23 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 77 dolar bandında işlem görüyor.

Benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.94 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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Benzine İndirim Geldi Benzine İndirim Geldi