Benzine İndirim Geldi
Benzin fiyatlarına gece yarısı itibarıyla 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyor. 23 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 77 dolar bandında işlem görüyor.
Benzin fiyatlarında 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.94 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor