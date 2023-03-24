Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın çıktı!
Artvin Kemalpaşa'da, Çaykur İşletmeleri'ne ait çay fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi. Yangına, bölgedeki itfaiye ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Çaykur'a ait çay fabrikasında sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.
İHA'da yer alan habere göre yangını görenlerin ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı gönderildi. Yangına müdahale edilirken, gökyüzünün kara dumanla kaplandığı objektiflere yansıdı.
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