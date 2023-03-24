Dostları unutmadı: Can Atalay’a doğum günü sürprizi

Maçka Parkı içindeki amfide toplananlar “Sen bizim Can’ımızsın” ve "Her felaketin haklı çıkardığı doğayı, bilimi ve meslek etiğini savunan Gezi tutsaklarına selam olsun" pankartları açıldı.

Fotoğraf çektirenlerin aralarında Timur Soykan, Hilmi Hacaloğlu, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Elif Ilgaz, Hüseyin Tahmaz, Murat Kaspar, Mustafa Hoş’un da olduğu çok sayıda gazeteci, aralarında Tora Pekin, Akın Atalay, Kemal Aytaç’ın da bulunduğu çok sayıda avukat katıldı.

Çiğdem Mater’in annesi ve babasının da aralarında bulunduğu Gezi tutuklularının aileleri de eyleme destek verdi. Ayrıca Gezi direnişi sırasında başına gelen gaz fişeği nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ailesi de fotoğraf karesinde yer aldı. Atalay’ın ailesinin de yer aldığı fotoğraf çekiminin ardından Can Atalay’a ve tüm tutukluların bir an önce özgür kalması dilendi.