Çayını İçtiği Terzinin Telefonunu Çaldı

Sultangazi’de terzi dükkanına giden şahıs, terzinin ikram ettiği çay içerken masada bulunan telefonu gözüne kestirdi. Dükkan sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli kaşla göz arasında cep telefonunu çalarak dükkandan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Olay Perşembe öğle saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesinde meydana geldi. Terziye gelen bir kişi içeride oturmaya başladı.

Çayını İçtiği Terzinin Telefonunu Çaldı - Resim : 1

TELEFONU GÖZÜNE KESTİRDİ

Dükkan sahibinin kendisine çay ikram ettiği şüpheli, bir süre çay içerek dükkanda oyalandı. Şüpheli bu sırada masada bulunan cep telefonunu gözüne kestirdi.

Çayını İçtiği Terzinin Telefonunu Çaldı - Resim : 2

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Terzinin bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli, yaklaşık 10 bin lira değerindeki cep telefonunu saniyeler içinde çalarak dükkandan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Kaynak: DHA

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