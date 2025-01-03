15 Yaşındaki Çocuğun Ölümünde Kan Donduran Gerçek, Arabadaki İzler Ele Verdi

31 Aralık’ta Adana’nın Yüreğir ilçesinde Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda yolda yürüyen vatandaşlar, hareketsiz halde yatan bir çocuğu fark etti.

15 YAŞINDAKİ R.D. YOLDA ÖLÜ BULUNDU

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından çocuğun başından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Kimliği kısa sürede tespit edilen çocuğun 15 yaşındaki R.D. olduğu öğrenildi.

CİNAYET SÜSÜ VERMEK İÇİN YOLA ATTILAR

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 15 yaşındaki R.D.'nin anne ve babasıyla tartışma yaşadığı, anne ve babası tarafından darp edildiği ve babası tarafından vurularak öldürüldü ortaya çıktı.

Cinayet sonrasında baba M.D ve anne S.D. çocuğun kıyafetlerini çıkartıp otomobile koyup başkası öldürdü süsü vermek için yol kenarına attı.

BABA ÖLDÜRDÜ, ANNE GİZLEDİ

İnceleme sonucunda baba M.D.'nin cinayeti işlediği anne S.D.'nin ise olayı gizlediği öğrenildi. Anne ve baba gözaltına alınırken, cinayet silahı da evdeki aramalarda bulundu. Öte yandan ailenin arabasında yapılan incelemede 15 yaşındaki çocuğun kan izleri de tespit edildi. Cenaze katılan babanın, çocuğun yıkanma işlemi sırasında da odada bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA