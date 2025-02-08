'Çay Satma' Tartışmasında Kan Aktı

Mersin’de çay satışı yüzünden çıkan tartışmada, çaycı Mehmet A., büfe işletmecisi Kasım Sökemen’e silahla saldırdı. 3 kurşunla yaralanan Sökemen, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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Mersin'in Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle GMK Bulvarı üzerindeki Park Büfe'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, büfe işletmecisi Kasım Sökemen, iş yerinin yanında çay satışı yapan Mehmet A.'yı bu bölgede satış yapmaması konusunda uyardı. İkili arasında çay satışı meselesinden çıkan tartışma büyüyünce, Mehmet A., üzerinde taşıdığı tabanca ile büfe işletmecisi Kasım Sökemen'e 3 el ateş açtı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Sökemen ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden büfeci, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet A.'yı kısa sürede suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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