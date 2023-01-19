Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Aramızdaki yıllardır çözülmeyen konular için tekliflerimiz oldu

ABD’nin başkenti Washington DC’de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin ABD'den alınmak istenilen F16'lar olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "F16 modernizasyonu ve yeni F16 alınması da gündemimizin önemli maddeleriydi" dedi.

Konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinden de bahseden Bakan Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldık. Biz Türkiye olarak bugüne kadar atılan adımları olumlu karşıladık. İsveç şu an için yolun başında bulunuyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için üçlü bir ahidname imzaladık burada hangi adımların atılacağı belli" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanı'yla son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Aramızda yıllardır çözülemeyen konular var. Çözüm için tekliflerimiz oldu. F-16 alımı önemli maddelerimizdendi, Biden yönetimi ve Kongre ile işlettiği süreçle ilgili önemli bilgiler aldık.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldık. Biz Türkiye olarak bugüne kadar atılan adımları olumlu karşıladık. İsveç şu an için yolun başında bulunuyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için üçlü bir ahidname imzaladık burada hangi adımların atılacağı belli. Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz.

PKK/YPG terör örgütüne ABD'nin verdiği desteğin sonlanmasını istediğimizi belirttik. İlişkilerimizi etkileyen konulardan biri de buradaki FETÖ mevcudiyeti. Müttefiklik ruhu içinde daha iyi bir iş birliğine sahip olmamız gerekiyor.

Vatandaşlarımıza ABD'nin vize süreçlerinde yaşattığı gecikmeleri de konuştuk. Bu konuda biraz iyileşme olsa da sorun hala devam ediyor. Ukrayna'daki durumu, Suriye'yi, Doğu Akdeniz'i, Afganistan'ı, Ermenistan ve Azerbaycan'ı da konuştuk.