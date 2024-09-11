Canlı Yayındaki Hareketleri Gündem Olmuştu, Emniyet'ten O Polis İçin Karar

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, uygunsuz hareketlerde bulunan polis memuru hakkında bir açıklama yayımladı.

EGM’den yapılan açıklamada, söz konusu polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, uygunsuz hareketler sergileyen kişininn polis memuru M.A. olduğu tespit edilirken, açıklamada, "Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.