Canlı Yayındaki Hareketleri Gündem Olmuştu, Emniyet'ten O Polis İçin Karar
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde uygunsuz hareketlerde bulunan polis memuru ile ilgili EGM'den açıklama geldi. Açıklamada söz konusu polis memurunun açığa alındığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, uygunsuz hareketlerde bulunan polis memuru hakkında bir açıklama yayımladı.
EGM’den yapılan açıklamada, söz konusu polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerde, uygunsuz hareketler sergileyen kişininn polis memuru M.A. olduğu tespit edilirken, açıklamada, "Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.