Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Elazığ’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. 1 şüpheli gözaltına alınırken, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.T. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, yaklaşık 300 gram kubar esrar maddesi, folyoya sarılı yaklaşık bir gram metamfetamin, kova diye tabir edilen 1 kullanma aparatı, ruhsatsız 1 adet tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen bronz malzemeler ile 1 adet sikke olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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