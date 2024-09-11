Meteoroloji'den O İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ilçeleri ve çevrelerinde görülmesi beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji'den O İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli ilçeleri ve çevrelerinde görülmesi beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre devam etmekte olan gök gürültülü sağanak yağışların; önümüzdeki 2 saatlik periyotta İzmir’in Beydağ, Manisa’nın Sarıgöl ve Aydın’ın Köşk, Sultanhisar, Nazilli İlçeleri ve çevrelerinde yerel olarak kısa süreli kuvvetli ve zaman zaman dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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