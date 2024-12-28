Canlı Yayında Öğrendi: 1 Milyon TL'sini Kaptırdığı 3 Yıllık Sevgilisi Erkek Çıktı

Mehmet Bey ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına çıkarak hem yaşadıklarını anlattı hem de yardım istedi. Üç yıldır sosyal medyada tanıştığı ve sevgilisi olarak gördüğü "Zehra" isimli kişiye tam 1 milyon TL kaptıran Mehmet Bey, duydukları karşısında adeta yıkıldı.

'HEMŞİREYİM DİYE KANDIRDI'

Her şey üç yıl önce, Mehmet Bey’in sosyal medyada Zehra isimli biriyle tanışmasıyla başladı. Kendini 30 yaşında, hemşire ve bekar biri olarak tanıtan Zehra, Mehmet Bey’in ilgisini kısa sürede kazandı. Ona üvey annesiyle yaşadığını ve maddi zorluklar çektiğini söyleyen Zehra, Mehmet Bey’den zamanla küçük miktarlarda para istemeye başladı.

Mehmet Bey ise kendisine güvenerek bu talepleri karşılıyordu. Ancak üç yıl boyunca Zehra’yla sadece telefon üzerinden konuşmuş, bir kez bile görüntülü görüşme yapamamıştı.

Mehmet Bey, son dönemde yaşadığı şüpheler üzerine Esra Erol’un programına başvurdu. Yayında, Zehra olarak tanıdığı kişinin fotoğrafları gösterildi. Ancak bu fotoğraftaki kadın, programa ulaşarak bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

'3 YILDIR KONUŞTUĞUNUZ KİŞİ ERKEK'

Tam bu sırada Esra Erol gerçeği açıkladı: "Mehmet Bey üç yıldır konuştuğunuz kişi aslında bir erkek." Bu sözler üzerine Mehmet Bey canlı yayında ayakta durmakta güçlük çekti ve haykırarak, "Allah senin belanı versin" dedi.

Mehmet Bey üç yıl boyunca Zehra ve kuzeni olduğunu söylediği kişinin kendisini tehdit ettiğini belirtti. "Evli olduğumu biliyorlardı. Beni sürekli sıkıştırıp para kopardılar. Üç yılda elimden 1 milyon lira gitti" diyerek yaşadığı durumu anlattı. Fotoğraftaki gerçek kişiyi ise sadece sosyal medya profillerinde gördüğünü, hiç iletişim kurmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi